Синоптики сообщили о погоде в Москве 7 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 7 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть-четыре градуса. В Подмосковье ожидается восемь-три градуса мороза.

Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе рождественская погода с небольшим снегом и слабым морозом. Атмосферное давление чуть выше нормы, а содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений.Такие погодные условия являются индифферентными, комфортными для большинства метеозависимых людей.

Нужно стараться в дни с комфортными погодными условиями больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе.

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