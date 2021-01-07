Синоптики сообщили о погоде в Москве 7 января
В четверг, 7 января, столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. Ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег.
Максимальная температура воздуха в Москве составит минус шесть-четыре градуса. В Подмосковье ожидается восемь-три градуса мороза.
Ветер будет дуть восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».
Синоптики отметили, что в столичном регионе рождественская погода с небольшим снегом и слабым морозом. Атмосферное давление чуть выше нормы, а содержание кислорода в воздухе в пределах нормальных значений.Такие погодные условия являются индифферентными, комфортными для большинства метеозависимых людей.
Нужно стараться в дни с комфортными погодными условиями больше времени уделять прогулкам на свежем воздухе.
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