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Лед обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Лед обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке

Виктория Родимкина

Происшествия

На Камчатке обрушился лед на Вилючинском водопаде, предварительно, под завалами находятся люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России в четверг, 7 января.

По данным ведомства, информация об обрушении льда поступила в 05:20 по московскому времени.

— По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся по завалом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что на место случившегося вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. В район происшествия движутся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также медики.

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