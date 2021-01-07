Лед обрушился на Вилючинском водопаде на Камчатке

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

На Камчатке обрушился лед на Вилючинском водопаде, предварительно, под завалами находятся люди. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России в четверг, 7 января.

По данным ведомства, информация об обрушении льда поступила в 05:20 по московскому времени.

— По предварительным данным, есть пострадавшие, люди находятся по завалом, — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС отметили, что на место случившегося вылетел вертолет МИ-8 МЧС России. В район происшествия движутся спасатели Камчатского филиала Дальневосточного поисково-спасательного отряда МЧС России, а также медики.

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