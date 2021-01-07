МЧС предупредило о сильном снегопаде в Подмосковье

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Главное управление МЧС России по Московской области предупредило население о сильном снегопаде, который начнется в ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 января.

Жителям региона порекомендовали не передвигаться на личном транспорте. МЧС посоветовало оставить автомобиль в гараже, а при его отсутствии — парковать вдали от деревьев.

Пешеходам следует обходить шаткие конструкции и сооружения повышенного риска — мосты, эстакады, трубопроводы линии электропередачи, говорится в сообщении МЧС.

Читайте также: Аномальные «сибирские» морозы до минус 27 градусов пообещали москвичам