Трамп удалил записи в Twitter, из-за которых его аккаунт был заморожен

Фото: facebook.com/WhiteHouse

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп удалил записи в соцсети Twitter, из-за которых его аккаунт был заморожен. Об этом сообщил журналист агентства Блумберг Курт Вагнер со ссылкой на представителя компании в четверг, 7 января.

Вагнер отметил, что представитель компании подтвердил удаление Трампом твитов с нарушениями.

— Неизвестно, во сколько точно Трамп удалил твиты, но, вероятно, завтра утром (после 16.00 по московскому времени 7 января) он вернет доступ к своему аккаунту, — написал журналист в своем Twitter-аккаунте.

Trump has indeed deleted the violating tweets, a company spokesperson confirmed. That means the 12-hour suspension is underway.



Unclear what time exactly Trump deleted the tweets but he’ll probably have his account back tomorrow morning https://t.co/Y7Bz5wxt93 — Kurt Wagner (@KurtWagner8) January 7, 2021

Ранее Twitter заморозил доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа на 12 часов, пригрозив постоянной блокировкой. Это произошло из-за публикации президентом трех записей, которые нарушают правила социальной сети. Трамп обратился к протестующим у здания Конгресса США и заявил, что выборы у него «были украдены».

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. Также известно, что в результате протестов пострадали более 50 человек.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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