Испытавший китайскую вакцину от COVID-19 москвич рассказал о самочувствии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Житель Москвы Анатолий Утев, принимающий участие в исследовании китайской вакцины Ad5-nCov, рассказал о своем самочувствии.

— Мне сделали укол 7 октября, получается ровно три месяца назад. Тогда у меня, кроме паники, никаких ощущений не было. На следующий день только немного подскочила температура — до 36,9. Хотя сначала я был уверен, что мне вкололи плацебо. Потом я несколько раз сдавал тесты на антитела — их у меня очень много, что, несомненно, радует. Никаких изменений в организме нет, по крайней мере, пока. Чувствую себя хорошо, — поделился доброволец с «Вечерней Москвой».

По словам Утева, исследование вакцины «слепое», поэтому никаких комментариев медики не дают.

— Только спустя полгода после укола все станет известно. В марте надо явиться на заключительный осмотр, сдать анализы. Тогда все и расскажут. А пока мне просто стало легче, уже не так страшно заболеть коронавирусом. Хотя про меры безопасности помню и стараюсь их соблюдать, — сказал собеседник «ВМ».

Напомним, третья фаза тестирования китайской вакцины Ad5-nCov проходит на территории Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

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