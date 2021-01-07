Народный календарь. Что принесет счастье 8 января, в Собор Пресвятой Богородицы

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На следующий день после Рождества Христова православные христиане отмечают Собор Пресвятой Богородицы. В этот день верующие славят Богоматерь и вспоминают близких Иисусу Христу и Деве Марии святых – мужа богородицы святого Иосифа и сына от первого брака святого Иосифа и брата Иисуса Иакова. Именно он сопровождал Иосифа, Марию и Иисуса во время бегства в Египет.

Люди верили, что в этот день нужно обязательно избавиться от битой и сколотой посуды, ненужных вещей. Это обязательно принесет счастье в семью. В доме весь год будет достаток, если к вам пришли гости, которых вы угостили.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Что принесет счастье 8 января, в СоборПресвятой Богородицы

Приметы погоды обещали потепление, если в этот день снег прилипает к рукам, если 8 января солнечно, то урожай будет хорошим.

170 лет назад физик Жан Фуко доказал вращение Земли. 64 года назад 13-летний шахматист Бобби Фишер стал чемпионом США.

8 января родились артистка балета Галина Уланова, поэт Ярослав Смеляков, певец Элвис Пресли, британский физик-теоретик, космолог Стивен Уильям Хокинг, музыкант Дэвид Боуи.

Именины отмечают Константин, Александр, Дмитрий, Михаил, Мария, Анфиса, Ефим, Григорий, Иосиф, Давид.

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