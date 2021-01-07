Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на COVID-19 провели в РФ за время пандемии

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 92,6 миллиона лабораторных исследований на коронавирус провели в России с начала эпидемии. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

— Процедура организации таких исследований максимально проста и заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в Роспотребнадзор в случае выявления нового коронавируса, — говорится в сообщении.

Благодаря предложенному подходу расширится проведение лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию.

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