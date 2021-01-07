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Две новые станции БКЛ разгрузят соседние улицы на девять процентов
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Две новые станции БКЛ разгрузят соседние улицы на девять процентов

Никита Абрамов

Город

Две новые станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» разгрузят соседние улицы на девять процентов. Об этом в четверг, 7 января, сообщил Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

— Две новые станции БКЛ «Карамышевская» и «Мневники» разгрузят Звенигородское шоссе, проспект Маршала Жукова, а также улицу Нижние Мневники, входящую в Северо-Западную хорду, — говорится в сообщении.

Дептранс уточняет, что улица Нижние Мневники разгрузится на 11 процентов, Звенигородское шоссе — на восемь процентов, а проспект Маршала Жукова станет свободнее на семь процентов.

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