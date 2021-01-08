В ФССП рассказали, как выясняют истинный размер зарплаты должников

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Судебные приставы могут обращаться за получением данных о доходах должников в отделения Пенсионного фонда, налоговую инспекцию, центры занятости населения. Об этом рассказал заместитель начальника управления по организации исполнительного производства ФССП подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

Как пояснил Желудков, пристав-исполнитель наделен полномочиями по проверке доходов должника, в том числе путем направления запросов в компетентные службы и ведомства.

Также закон дает приставам право проверять, насколько правильно работодатель удерживает и перечисляет деньги по исполнительным документам в отношении работающих в организации должников, цитирует Желудкова РИА Новости.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов назвали сумму долга по штрафам осужденных за коррупцию россиян.

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