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Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января

Татьяна Плотникова

Город

В пятницу, 8 января, погоду в столичном регионе будет определять северная часть циклона. Он принес облачную погоду, местами пройдет снег.

Температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до пяти градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80 процентов. Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останется в пределах нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям европейской части России похолодание в первый рабочий день года.

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