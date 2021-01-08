Синоптики рассказали о погоде в Москве 8 января

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В пятницу, 8 января, погоду в столичном регионе будет определять северная часть циклона. Он принес облачную погоду, местами пройдет снег.

Температура воздуха в Москве составит от минус трех до минус одного градуса, в Подмосковье столбики термометров могут опуститься до пяти градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется восточный, со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха составит 80 процентов. Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы останется в пределах нормы, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал жителям европейской части России похолодание в первый рабочий день года.

Читайте также: «Модницам пора готовиться»: что спасет москвичек от идущих на столицу сибирских морозов