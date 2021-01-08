Скончалась звезда фильма «Полицейская академия»

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Звезда фильма «Полицейская академия» Мэрион Рэмси скончалась на 74 году жизни в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Deadline.

Официальная причина смерти актрисы не названа, хотя издание сообщает, что она в последние дни болела.

Мэрион Рэмси участвовала в мюзиклах на Бродвее. Популярность ей принесла роль в фильме «Полицейская академия», в котором она сыграла роль курсанта Лаверн Хукс.

Фильм «Полицейская академия» вышел на экраны в 1984 году. После этого были сняты еще несколько сиквелов. Франшиза стала популярной в России, поэтому съемки седьмого фильма, которые проходили в 1994 году, были перенесены в Москву.