Пожар произошел в постовой будке у посольства Нигерии в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Мамоновский переулок, 5с1 Карта всех событий

В центре Москвы у посольства Нигерии в ночь на 8 января загорелась постовая будка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в пятницу, 8 января.

Так, пожар произошел около здания по адресу Мамоновский переулок, дом 5, строение 1, в 03:11 по московскому времени. По данным пресс-службы, возгорание было потушено до прибытия пожарных, огонь распространился на площади одного квадратного метра.

Информации о пострадавших не поступало, передает сообщение РИА Новости.

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