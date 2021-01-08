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Пожар произошел в постовой будке у посольства Нигерии в Москве
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пожар произошел в постовой будке у посольства Нигерии в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Мамоновский переулок, 5с1Карта всех событий

В центре Москвы у посольства Нигерии в ночь на 8 января загорелась постовая будка. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по столице в пятницу, 8 января.

Так, пожар произошел около здания по адресу Мамоновский переулок, дом 5, строение 1, в 03:11 по московскому времени. По данным пресс-службы, возгорание было потушено до прибытия пожарных, огонь распространился на площади одного квадратного метра.

Информации о пострадавших не поступало, передает сообщение РИА Новости.

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