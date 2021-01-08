Народный календарь. Как 9 января узнать, скоро ли встретишь свою любовь

Фото: Алексей Орлов, «вечерняя Москва»

В субботу, 9 января, православные христиане чтят память христианского мученика Стефана. Незамужние девушки в этот день гадают на скорое замужество и рассыпают семечки по столу. Если их выпало четное число, то она выйдет замуж с большой долей вероятности. Если осталась одна семечка, свою любовь она найдет нескоро.

По традиции хозяин должен был напоить лошадь из ведра, на дне которого должна быть серебряная монета. Тогда животное будет смирно себя вести весь год. Никакая нечисть во двор не войдет, если окружить его осиновыми кольями.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как 9 января узнать, скоро ли встретишьсвою любовь

Приметы погоды обещали хороший урожай грибов и ягод, если идет снегопад. Если на улице не видно птиц, то скоро выпадет снег и похолодает.

9 января отмечается День Республики Сербской.

252 года назад в России были введены ассигнации - первые бумажные деньги. 70 лет назад было открыто здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

В этот день родились композитор Эдуард Колмановский, советский кинорежиссер Сергей Параджанов, певица Лара Фабиан, герцогиня Кембриджская, супруга принца Уильяма Кэтрин

Именины отмечают Федор, Антонина, Степан, Тихон.

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