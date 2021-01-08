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Прокуратура проверит информацию о травмировании ребенка после катания на собачьей упряжке в Подмосковье
Фото: pixabay.com

Прокуратура проверит информацию о травмировании ребенка после катания на собачьей упряжке в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия

Сергиево-Посадская городская прокуратура начала проверку информации о получении ребенком травмы при катании на собачьей упряжке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

— Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку информации, опубликованной в интернете, о травмировании малолетнего ребенка при катании на собачьей упряжке, — цитирует пресс-службу Агентство городских новостей «Москва».

В ходе проверки установят причины и обстоятельства происшествия.

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ПодмосковьеСергиев Посадтравмирование ребенка
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