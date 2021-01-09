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Врач назвал новые способы укрепления иммунитета
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Врач назвал новые способы укрепления иммунитета

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что в пандемию коронавируса особенно важно закаливать горло, так как вирусы и бактерии попадают в организм именно через дыхательные пути.

По словам медика, в глотке инфекция должна миновать лимфоэпителиальное кольцо, его образуют небные миндалины, аденоиды, язычная миндалина и трубные валики. Поэтому если иммунитет там на хорошем уровне, все бактерии будут ликвидированы.

Владимир Зайцев порекомендовал закалять горло, например, с помощью так называемой скандинавской методики.

— Берем на выбор сок манго, апельсиновый, лимонный или сок грейпфрута. Заливаем сок в формочки и ставим их в морозилку. Там он замерзает, после чего мы достаем время от времени эти небольшие льдинки и рассасываем, — сказал врач.

Он пояснил, что в цитрусе много витамина С, он укрепляет слизистую, а лед тренирует заднюю стенку глотки.

Помимо этого, Владимир Зайцев посоветовал гулять зимой и дышать холодным воздухом, что благотворно влияет на горло, передает радио Sputnik.

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иммунитетздоровьекоронавирус
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