«Культ образования и медицины»: Малышева опубликовала архивные снимки своей семьи

Фото: youtube.com / Группа «Красная площадь»

Врач и телеведущая Елена Малышева в соцсети Instagram опубликовала архивные снимки родителей и рассказала о своей семье.

Телеведущая поблагодарила маму и папу за воспитание и образование. Она пояснила, что пошла по стопам родителей и стала врачом.

— В нашей семье всегда был культ образования, учебы и медицины. Родители работали врачами в далекой Сибири. В Кузбассе. Но каждый раз они ездили учиться в Москву, — написала Елена Малышева.

Она рассказала, что родители учили ее, а также сына и еще одну дочь трудиться, ставить высокие цели и идти к ним. По словам телеведущей, этих же принципов она придерживается до сих пор.

Также Елена Малышева пояснила, что ее мама научила детей главному — всегда прощать друг друга после обиды.

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