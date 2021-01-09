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Появились первые кадры с вероятного места крушения самолета в Индонезии
Главное
Появились первые кадры с вероятного места крушения самолета в Индонезии
Фото: twitter.com/flightradar24

Появились первые кадры с вероятного места крушения самолета в Индонезии

Виктория Родимкина

Происшествия

В Сети появились видеозаписи и снимки, предположительно, с места крушения самолета, следовавшего рейсом Джакарта — Понтианак и потерявшего связь с диспетчером.

На кадрах местные жители вылавливают провода, которые могут принадлежать упавшему в воду лайнеру.

Видео: Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.

Позднее СМИ сообщили, что индонезийский лайнер, следовавший из Джакарты в Понтианак, упал в воду.

Читайте также: Пассажирский лайнер с десятками людей на борту потерпел крушение в Индонезии

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