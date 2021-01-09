Появились первые кадры с вероятного места крушения самолета в Индонезии
В Сети появились видеозаписи и снимки, предположительно, с места крушения самолета, следовавшего рейсом Джакарта — Понтианак и потерявшего связь с диспетчером.
На кадрах местные жители вылавливают провода, которые могут принадлежать упавшему в воду лайнеру.
Сервис Flightradar24 сообщил, что диспетчер потерял связь с индонезийским лайнером, на борту которого находились более 50 человек. Самолет менее чем за минуту потерял свыше 10 тысяч футов высоты. Это случилось через четыре минуты после вылета Boeing 737-500 из Джакарты.
Позднее СМИ сообщили, что индонезийский лайнер, следовавший из Джакарты в Понтианак, упал в воду.
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