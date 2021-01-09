Папа Римский заявил, что привьется от COVID-19 на следующей неделе

Фото: https://www.instagram.com/franciscus/

Папа Римский Франциск рассказал, что сделает прививку от коронавирусной инфекции на следующей неделе. Об этом он заявил в субботу, 9 января.

— Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен сделать вакцину, потому что ставкой становится здоровье и жизнь, не только твоя, но и чужая, — рассказал он в интервью телеканалу Tg5.

Уточняется, что вакцинация в Ватикане начнется на следующей неделе. Папа Римский уже забронировал себе место.

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