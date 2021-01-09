Меркель заявила, что ближайшие недели зимы будут самыми сложными за пандемию

Фото: flickr.com / Présidence de la République du Bénin

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в субботу, 9 января.

— Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения, — рассказала Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте федерального правительства.

В связи с этим канцлер заявила, что карантинные меры, которые были продлены в Германии 5 января, являются необходимыми для недопущения распространения коронавируса.

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