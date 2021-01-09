Меркель заявила, что ближайшие недели зимы будут самыми сложными за пандемию
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что предстоящие недели будут самыми сложными за всю пандемию коронавирусной инфекции. Об этом она заявила в субботу, 9 января.
— Ближайшие недели зимы будут, скорее всего, самой сложной фазой пандемии. День ото дня Институт имени Роберта Коха сообщает нам о сотнях людей, умерших из-за коронавируса, о тысячах, которые борются за свои жизни в отделениях интенсивной терапии, и десятках тысяч новых случаев заражения, — рассказала Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном на сайте федерального правительства.
В связи с этим канцлер заявила, что карантинные меры, которые были продлены в Германии 5 января, являются необходимыми для недопущения распространения коронавируса.
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