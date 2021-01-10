Более 30 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Более 30 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».
Известно, что в Домодедове задержали десять рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны три рейса. А в аэропорту Внуково задержаны девять рейсов и семь отменены.
Информация в режиме реального времени доступна на онлайн-табло аэропортов:
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО
ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО
Читайте также: Самолет экстренно сел в Шереметьеве из-за трещины на лобовом стекле