Фанаты «Один дома 2» требуют вырезать Трампа из фильма

Дональд Трамп исполнил эпизодическую роль в культовом фильме в 1992 году / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Фанаты американского фильма «Один дома 2» требуют вырезать кадры с Дональдом Трампом из ленты.

Поклонники картины предлагают до следующего Рождества убрать из фильма сцену, где Трамп объясняет герою Маколея Калкина, как пройти в лобби отеля Plaza, передает издание NME.

Действующий президент исполнил эпизодическую роль в культовом фильме в 1992 году.

Призывы поклонников ленты связаны со штурмом здания Капитолия в Вашингтоне, который устроили союзники Трампа 6 января.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание конгресса и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. Конгресс США утвердил избрание представителя Демократической партии Джо Байдена президентом Америки 7 января.

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