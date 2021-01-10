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Более 93,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Более 93,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России за все время пандемии провели более 93,5 миллиона тестирований на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в воскресенье, 10 января.

Так, за минувшие сутки провели 342 тысячи тестов на COVID-19. В стране под наблюдением медиков находятся 627 989 человек с подозрением на инфекцию.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин напомнил о соблюдении санитарных норм на городских катках.

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