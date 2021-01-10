Более 150 законопроектов планирует внести кабмин в Госдуму в 2021 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Правительство России в 2021 году планирует внести в Государственную думу 153 законопроекта. Об этом сообщается на сайте кабинета министров в воскресенье, 10 января.

Уточняется, что законопроекты включили в план, который уже утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— В 2021 году кабмин планирует разработать и внести в Госдуму 153 законопроекта, — уточнили в сообщении.

Пресс-служба правительства отметила, что документ состоит из шести блоков. Каждый из них имеет свою цель, среди которых создание условий для экономического роста, цифровизация, стимулирование роста отраслей экономики, повышение качества жизни и другие.

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