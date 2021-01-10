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«Дава может иссякнуть»: таролог рассказала, когда Бузова и Манукян расстанутся
Фото: instagram.com/buzova86

«Дава может иссякнуть»: таролог рассказала, когда Бузова и Манукян расстанутся

Василий Плиткин

Звезды

Символическая свадьба певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна (DAVA) не могла состояться без магического вмешательства. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказала таролог Саона.

Напомним, в Сети появилась информация о том, что 8 января звездная пара сыграла символическую свадьбу на Мальдивах. Отмечалось, что брак, заключенный на островах, не имеет юридической силы в России.

По мнению Саоны, отсутствие печати в паспорте никак не повлияет на отношения Бузовой и Манукяна.

— Я не считаю, что штамп в паспорте — это норма. Он обязательно должен быть. Многие живут без печати счастливо, а после официального заключения брака разводятся. Правил нет, — сказала таролог.

Саона заметила, что Бузова «ждала своего принца» и безумно хотела выйти замуж.

— Скорее всего, здесь есть магическое воздействие, так как мужчины у нее долго не было и перспектив не было. Однако все быстро наладилось. Сейчас отношения есть — и любовь, и страсть. Но все это возможно лишь до того момента, пока он может держать ее внимание. Отношения сейчас будут продолжаться, но Дава может иссякнуть, и все сойдет на нет. Тут все будет зависеть от него самого и от ситуации на тот момент, — предупредила специалист по чтению карт таро.

«Дава может иссякнуть»: таролог рассказала, когда Бузова и Манукян расстанутсяФото: Из личного архива Саоны

Ранее «символическую» свадьбу Бузовой и Манукяна высмеяла телеведущая Ксения Собчак.

Читайте также: «Просто потрясающе»: Бузова искупалась на Мальдивах в бассейне с лепестками роз

Ольга Бузоватарологсвадьба
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