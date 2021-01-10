Пушков назвал основные политические темы 2021 года

Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Российский сенатор Алексей Пушков назвал ключевые политические темы, которые будут обсуждаться в 2021 году. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале в воскресенье, 10 января.

Он считает, что в этом году основными станут темы выхода из пандемии, диктата интернет-гигантов и изменений в США и их внешней политики.

Алексей Пушков отметил, что России также придется столкнуться со всеми этими проблемами. Так, он предлагает на первую угрозу ответить вакцинацией, которая позволит сократить степень уязвимости населения.

— Ответ на вторую — закон против цензуры в интернете плюс развитие собственных интернет-платформ. Ответ на третий вызов зависит от нашей способности противостоять усилению давления со стороны США, — уточнил политик.

По его мнению, любой признак слабости со стороны Москвы будет расценен Вашингтоном как признак успешности давления. Возможный диалог с администрацией США по отдельным вопросам будет носить ограниченный характер, добавил сенатор.

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