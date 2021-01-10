Названы знаки зодиака, которые всегда дадут избраннице второй шанс

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Дать второй шанс партнеру, совершившему серьезную ошибку, может не каждый. Однако есть два знака зодиака, представители которых всегда принимают вторую половинку и прощают грехи.

Тельцы — мужчины гордые и самолюбивые. Они часто претворяются и делают вид, что не готовы продолжать отношения. Представители знака не забывают обид, однако понимают, что жизнь не всегда бывает идеальной. Поэтому мужчины-Тельцы дают избраннице второй шанс, чтобы загладить вину. Но эта попытка действительно является последней.

Готовы идти на уступки и мужчины-Водолеи. Они дают второй шанс только тогда, когда действительно дорожат любимой женщиной. Если чувства сильные, то Водолеи сделают все, чтобы удержать даму возле себя. Они не станут припоминать прошлые обиды и позволят избраннице извиниться и исправить сложившуюся ситуацию. Однако бесконечно Водолеи не станут идти навстречу. Представители знака очень добрые, но не наивные, сообщает «Пятый канал».

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