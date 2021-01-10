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Открытый в 2020 году астероид приблизится к Земле в старый Новый год
Это астероид-гигант, его точные размеры пока неизвестны. Тем не менее уже сейчас ясно, что он достаточно большой / Фото: pixabay.com

Открытый в 2020 году астероид приблизится к Земле в старый Новый год

Никита Абрамов

Общество

В ночь с 13 на 14 января астероид WU5, который открыли в 2020 году, пройдет близко к Земле. Об этом в воскресенье, 10 января, сообщил астроном, сотрудник отдела изучения Галактики и переменных звезд Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Денис Денисенко.

— Двигаться он будет по созвездию Близнецов и полетит в сторону созвездия Возничего, — рассказал астроном в интервью агентству Ura.ru.

Отмечается, что астероид пройдет более чем в 7,5 миллиона километров от Земли, что является довольно безопасным расстоянием для нашей планеты.

Космическое тело является астероидом 13-й звездной величины. Их можно наблюдать только в очень мощный телескоп.

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