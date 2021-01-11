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Около 100 миллионов записей личных данных россиян «утекли» в Сеть в 2020 году
Фото: pexels.com/pixabay.com

Около 100 миллионов записей личных данных россиян «утекли» в Сеть в 2020 году

Ростислав Зубков

Технологии

Около сотни миллионов записей личных данных россиян попали в открытый доступ в 2020 году. Об этом говорится в исследовании компании InfoWatch.

В организации отмечают, что, по предварительной информации, во всем мире за прошлый год в Сеть «утекло» примерно 11 миллиардов таких записей, в которых, помимо прочего, содержится платежная информация.

— Из них в России — порядка 100 миллионов, то есть около одного процента от количества записей, скомпрометированных во всем мире, — приводит РИА Новости итоги исследования.

По данным экспертов, наиболее часто «сливалась» информация в хайтек-индустрии, сфере финансов и госсекторе. В глобальном масштабе компрометировались сведения в области здравоохранения, хайтек-индустрии и государственном секторе. При этом во время пандемии коронавируса многие утечки не регистрировались защитными системами. Это связано с переводом большого числа сотрудников на удаленку, уточняют специалисты.

Отмечается, что основными виновниками «утечек» в РФ являются сами работники компаний. На их долю приходится около 80 процентов всех нарушений. Еще три четверти «сливов» информации произошли умышленно.

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