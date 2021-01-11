Тринадцать бутылок шампуня на 4 тысячи рублей украли из столичной аптеки

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Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 57 Карта всех событий

В Москве из аптеки неизвестный украл 13 бутылок шампуня на общую сумму около четырех тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Министерства внутренних дел РФ по столице в понедельник, 11 января.

В полицию обратилась 22-летняя девушка, которая и сообщила о краже.

По данным ведомства, инцидент произошел 10 января в аптеке, которая находится по адресу улица Большая Грузинская, дом № 57, строение 1.

Правоохранители проведут проверку по факту данного происшествия.

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