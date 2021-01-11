Названы топ-5 высокооплачиваемых вакансий в Москве в январе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Одной из самых высокооплачиваемых вакансий в столице с зарплатой до 250 тысяч рублей в месяц стала профессия зубного техника. Это следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру».

— Специалист должен в совершенстве владеть навыками изготовления металлокерамических и циркониевых коронок, — говорится в рейтинге вакансий Москвы в январе.

Также среди вакансий с высокими зарплатами — вакансия специалиста в области IT. Ему готовы платить от 150 тысяч рублей. Соискатель должен будет оптимизировать загрузку веб-страниц и разрабатывать код Frontend части проекта.

Кроме того, высокая оплата труда доступна также соискателям в образовании. Так, репетиторы по английскому языку смогут получать до 200 тысяч рублей в месяц в зависимости от количества часов занятий.

Также на зарплату от 160 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать мастера по ремонту квартир. В их обязанности входят малярные и плиточные работы, косметический ремонт, черновые отделочные, демонтажные, сантехнические и другие работы.

В пятерке вакансий с высокими доходами — вакансия ведущего бизнес-аналитика. Он сможет получать 150-200 тысяч рублей при условии наличия опыта работы от одного года, передает РИА Новости.

Читайте также: Навыки удаленной работы помогут трудоустроиться