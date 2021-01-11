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«2021 год будет не скучным»: Мясников порассуждал о британском штамме коронавируса
Фото: youtube.com / О самом главном

«2021 год будет не скучным»: Мясников порассуждал о британском штамме коронавируса

Анастасия Колоскова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил опасность нового британского варианта коронавируса. Этой теме он посвятил очередную публикацию в своем Telegram-канале.

— Почему-то предыдущие мутации нового коронавируса прошли не замечены, а они ведь давно вытеснили первоначальный «Уханьский» вирус. И так же являются более заразными, чем «Уханьский», — заметил Мясников.

Он посетовал, что СМИ начнут эксплуатировать ситуацию с британским штаммом вируса и спрогнозировал, что «21 год будет не скучным». По словам медика, вирус и дальше будет мутировать, но болезнь не станет тяжелее и будет также поддаваться вакцине.

— Ну а что более быстрое распространение....Вы что еще не поняли, что так или иначе переболеет около половины населения Земли? Раньше или позже, — написал Мясников.

Он выразил надежду на то, что вакцина убережет людей из группы риска и предотвратит опасное осложнение болезни — тяжелую пневмонию.

— Успеем мы, люди, вакцинацией покрыть достаточный процент населения планеты до того, как коронавирус это сделает сам, — большой вопрос, — заключил доктор.

Ранее Мясников призвал не бояться «страшилок» о мутациях коронавируса

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