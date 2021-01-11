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Астролог Василиса Володина объяснила, как загадывать желания разным знакам зодиака
Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина объяснила, как загадывать желания разным знакам зодиака

Анастасия Колоскова

Общество

Астролог Василиса Володина рассказала, как правильно нужно загадывать желания представителям разных знаков зодиака. Этой теме она посвятила пост в своем Instagram-аккаунте.

Так, представителям стихии Воздуха, к которым относятся Близнецы, Весы и Водолей, трудно чего-то захотеть по-настоящему, уверяет астролог. Для этого она посоветовала задействовать источники света.

— Купить лампу или светильник, зажигать по вечерам свечи и мысленно связывать этот источник света со своим желанием, — порекомендовала Володина.

У представителей стихии Воды — Раков, Скорпионов, Рыб — все в порядке с фантазией, поэтому им бывает сложно остановиться на одном желании. Им астролог порекомендовала максимально сконцентрироваться на своем желании, представив его в деталях. На помощь в этом деле может прийти карта желаний.

Земным Тельцам, Девам и Козерогам бывает непросто включить фантазию. Им Володина посоветовала представить, что желание уже вошло в их жизнь.

— Можно, например, взять стакан воды и нашептать на него заветные слова. А еще обсуждать мечты вместе с близкими за едой. Говорить о желаемом как об уже свершившемся факте, — написала Володина.

Огненным знакам, к которым относятся Львы, Овны и Стрельцы, для того чтобы желание исполнилось, нужно думать о нем постоянно. Они могут написать письмо Деду Морозу или самому себе либо медитировать с дыхательными практиками, уточнила Володина.

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астрологияВасилиса Володинаисполнение желаний
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