Астролог Василиса Володина объяснила, как загадывать желания разным знакам зодиака

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог Василиса Володина рассказала, как правильно нужно загадывать желания представителям разных знаков зодиака. Этой теме она посвятила пост в своем Instagram-аккаунте.

Так, представителям стихии Воздуха, к которым относятся Близнецы, Весы и Водолей, трудно чего-то захотеть по-настоящему, уверяет астролог. Для этого она посоветовала задействовать источники света.

— Купить лампу или светильник, зажигать по вечерам свечи и мысленно связывать этот источник света со своим желанием, — порекомендовала Володина.

У представителей стихии Воды — Раков, Скорпионов, Рыб — все в порядке с фантазией, поэтому им бывает сложно остановиться на одном желании. Им астролог порекомендовала максимально сконцентрироваться на своем желании, представив его в деталях. На помощь в этом деле может прийти карта желаний.

Земным Тельцам, Девам и Козерогам бывает непросто включить фантазию. Им Володина посоветовала представить, что желание уже вошло в их жизнь.

— Можно, например, взять стакан воды и нашептать на него заветные слова. А еще обсуждать мечты вместе с близкими за едой. Говорить о желаемом как об уже свершившемся факте, — написала Володина.

Огненным знакам, к которым относятся Львы, Овны и Стрельцы, для того чтобы желание исполнилось, нужно думать о нем постоянно. Они могут написать письмо Деду Морозу или самому себе либо медитировать с дыхательными практиками, уточнила Володина.

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