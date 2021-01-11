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Психолог предупредила об опасности игр детей на железнодорожных путях
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы, Владимир Новиков

Психолог предупредила об опасности игр детей на железнодорожных путях

Алина Иванова

Дети

Психолог Оксана Защиринская рассказала об опасности для детей игр на железнодорожных путях в беседе с ФАН.

Современные молодые люди часто снимает видео на телефоны о том, как они спрыгивают с рельсов перед поездом. Тепловоз начинает экстренно тормозить, потому что дети не реагируют на сигнал предупреждения.

— Подростки сейчас ведут достаточно активный образ жизни, но большая часть их современных развлечений находится в интернете. Когда ребята по какой-либо причине не имеют доступа к компьютеру или другим гаджетам, они переключаются на уличные «забавы», — уточнила Защиринская.

Специалист отметила, что такое поведение детей и подростков связано с отсутствием внимания со стороны родителей. Поэтому эксперт посоветовала взрослым уделять ребенку больше времени.

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