Проездные студентов вузов и колледжей Подмосковья заработают 12 января

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Проездные студентов и вузов колледжей Подмосковья будут разблокированы 12 января. Об этом сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова в понедельник, 11 января.

— С 12-го числа мы разблокируем карты студентов вузов и колледжей, — уточнила она во время заседания правительства региона, которое транслировал телеканал «360».

Кротова отметила, что ограничения проезда по социальным картам граждан старше 65 лет были сняты еще 14 декабря.

Напомним, в Московской области в начале ноября была ограничена продажа льготных билетов на железнодорожном транспорте студентам вузов и колледжей. Также были заблокированы их проездные. Это было необходимо в рамках борьбы с распространением коронавируса.

По последним данным, на территории Подмосковья было выявлено 169 724 случая коронавируса, вылечились за все время 128 052 человека.

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