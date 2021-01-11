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Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
Фото: pexels.com / Aydın Kiraz

Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

Кирилл Николаев

Армия

Турция готова приобрести у России второй комплект С-400, но при условии передачи технологий. Об этом в понедельник, 11 января, заявилглава секретариата оборонпрома Турции Исмаил Демир в эфире телеканала CNN Turk.

По его словам, для страны также очень важно совместное производство С-400. Демир отметил, что полученные Турцией системы С-400 готовы к работе и будут использованы при необходимости.

Поставки российских систем, которые вызвали кризис в турецко-американских отношениях, стартовали летом прошлого года. Америка требовала отказаться от сделок и приобрести произведенные в США комплексы Patriot. При этом Соединенные Штаты грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в отношении Анкары. Турция отказалась уступать и продолжила закупку С-400.

В ответ на это Америка ввела санкции в отношении турецких чиновников и учреждений, ответственных за сделки.

Читайте также: Турция и США создадут рабочую группу по С-400

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