В Мосприроде рассказали, когда в лесопарках начнут подкармливать птиц, белок и зайцев

Фото: Екатерина Якель, «Вечерняя Москва»

Птиц, белок и зайцев будут подкармливать в столичных лесопарках с наступлением морозов. Об этом в понедельник, 11 января, сообщила заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

По ее словам, аборигенные виды флоры и фауны города в процессе длительных эволюционных процессов уже адаптировались к различным погодно-климатическим условиям, а также низким температурам, свойственным средней полосе России в зимнее время. Кроме того, критические погодно-климатические условия выступают как фактор естественного отбора, по итогам которого выживают самые сильные, здоровые и приспособленные животные.

Струкова уточнила, что ведомство проводит ряд мероприятий для поддержания стабильной численности и биологического разнообразия города, в числе которых и подкормка животных в зимнее время при наступлении критически низких температур, прохождении обильных снегопадов и метелей.

— В остальное время животные способны самостоятельно добывать пищу. Специалисты Мосприроды таким образом поддерживают птиц, белок и зайцев, — цитирует Струкову РИА Новости.

Она подчеркнула, что аборигенные виды деревьев не нуждаются в дополнительной защите от холодов, так как они адаптированы к таким температурам.

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