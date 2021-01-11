Фотовыставки об истории и достижениях столичной промышленности появились в Москве

Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Россия, Москва, улица Арбат Карта всех событий

На улицах Москвы появились две фотовыставки, которые посвящены работе столичных промышленных предприятий. Первая — «Легендарные бренды московской промышленности, проверенные временем» — разместилась на Арбате, вторая — «Сделано в ОЭЗ «Технополис «Москва» — на улице Школьной. Выставки будут работать в период с 11 января по 11 февраля.

Как отметил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, на выставках для горожан будут представлены фотографии более 50 производств Москвы.

— Первая расскажет о самой известной продукции нашей промышленности и ее истории. Например, о конфетах «Мишка косолапый» и «Коровка», плавленых сырках «Дружба», лифтах Карачаровского механического завода и легендарных самолетах МиГ, — уточнил руководитель ведомства.

Кроме того, жители столицы смогут узнать, как появилось название торта «Чародейка» от комбината «Черемушки», как разработали рецепт шоколада «Бабаевский», каким был первый самолет предприятия «Туполев».

Также выставки посвятят современным разработкам городской промышленности. Жители познакомятся с предприятиями, которые работают в особой экономической зоне «Технополис «Москва». В проекте приняли участие более 30 высокотехнологичных производств, среди которых разработчик высокоскоростных промышленных роботов «Битроботикс», производитель инновационных датчиков и сенсоров «Маппер», НПП «Александр», выпускающее оптико-электронные приборы и тепловизоры.

Читайте также: Музей Победы пригласил москвичей на уникальный онлайн-тур по новой экспозиции