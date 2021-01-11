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Владимир Путин освободил от должности посла России в Канаде
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Владимир Путин освободил от должности посла России в Канаде

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от должности посла России в Канаде Александра Дарчиева. Соответствующий указ опубликован в понедельник, 11 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарчиев занимал пост посла РФ в Канаде с середины октября 2014 года.

Ранее Владимир Путин поздравил Садыра Жапарова с победой на выборах президента в Киргизии. Президент России пожелал коллеге успехов, здоровья и благополучия.

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