Более 400 новых объектов образования построили в Москве за 10 лет

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

За 10 лет в столице построили свыше 400 новых объектов образования. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в 2020 году социальную инфраструктуру пополнили 36 учебными корпусами.

Кроме того, он отметил, что в течение ближайших трех лет планируется построить 90 новых школ и детских садов, которые будут востребованы.

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