Движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы затруднено из-за ДТП

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение в сторону столицы по Новорижскому шоссе затруднено из-за аварии с участием грузовика и колонны военных автобусов. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса.

По информации Минобороны РФ, в колонну автобусов врезался водитель гражданского грузовика, который не справился с управлением. В результате погибли четверо военнослужащих, также ГУМВД сообщило о 15 пострадавших.

На данный момент на месте аварии работает санитарная авиация.

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