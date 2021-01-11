Подмосковная полиция задержала врезавшегося в колонну автобусов водителя самосвала

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Сотрудники подмосковной полиции задержали водителя самосвала, который врезался в колонну автобусов Министерства обороны на Новорижском шоссе. Об этом в понедельник, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

На данный момент водителя проверяют на то, был ли он в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП. Кроме того, сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту происшествия.

Напомним, инцидент произошел на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск. На трассе М9 при повороте на деревню Глухово грузовик въехал в четыре военных автобуса. В результате погибли четверо военнослужащих, также ГУМВД сообщило о 15 пострадавших.

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