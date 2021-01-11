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Чернышенко заявил о сокращении числа звонков на номер 122 в новогодние праздники
Фото: government.ru / Сайт правительства России

Чернышенко заявил о сокращении числа звонков на номер 122 в новогодние праздники

Кирилл Николаев

Общество

Ежедневное число звонков на номер 122 снизилось в среднем на треть во время новогодних праздников по сравнению с рабочими днями в декабре 2020 года. Об этом в понедельник, 11 января, сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

По его словам, в Москве в последнюю неделю каникул поступило 27,5 тысячи звонков. Это в два раза меньше, чем неделей ранее.

Чернышенко отметил, что в основном в службу 122 поступали звонки, которые направлялись в скорую помощь. В меньшей степени граждане РФ обращались за справочной информацией по вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС.

Единый номер 122 позволяет централизовать звонки в кол-центрах субъектов, организовать их оперативную маршрутизацию в поликлиники, станции скорой помощи или другие службы. В перспективе по этому номеру можно будет не только вызвать врачей скорой помощи, но и дистанционно оформить больничный лист или доставку рецептурных препаратов.

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