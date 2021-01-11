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Российские туристы отметили сильные загрязнения на пляже в Дубае
Фото: pixabay.com

Российские туристы отметили сильные загрязнения на пляже в Дубае

Алина Иванова

Туризм

Российские туристы в Дубае увидели сток загрязненной воды у пляжа. Они высказали возмущение ситуацией на элитном курорте, пишет NEWS.ru.

— Что–то льется в море. Пахнет отвратительно. Буквально в 100 метрах от пляжа, где дети купаются...Это ненормально!, — рассказывает очевидец.

Загрязненная вода сливается в залив. При этом сейчас идет распространение коронавируса и очень важно уделять внимание санитарии, заметили отдыхающие.

Администрация гостиницы пока никак не прокомментировала эту ситуацию.

Ранее ФАН писал, что в центре Калиниграда несколько этажей торгового центра залило грязной водой.

— Вода поступила в дренчерные трубы... В ручном режиме насосы были выключен, более 300 литров воды пролилось, сейчас вся вода убрана, в здании восстановлен прежний порядок, — рассказал директор торгового центра Владислав Королев.

В администрации торгового центра уточнили, что все работает в штатном режиме, арендаторы не пострадали.

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