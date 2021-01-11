Байден получил вторую дозу вакцины от COVID-19
Избранный президент США Джо Байден в понедельник, 11 января, получил вторую дозу вакцины Pfizer от коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в журналистском пуле политика.
Отмечается, что Байден сделал прививку от коронавируса в госпитале в Ньюарке, сообщает РИА Новости.
Первую дозу вакцины избранный президент США получил 22 декабря. Также прививку сделала его жена Джилл.
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