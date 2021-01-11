Руководство ГСУ СК РФ по Москве отметило профессионализм машиниста метро и полицейского

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, метро Бабушкинская Карта всех событий

Руководство главного следственного управления СК России по столице отметило профессионализм машиниста электропоезда метро, а также сотрудника полиции. В ведомстве им выразили благодарность. Об этом в понедельник, 11 января, сообщается на сайте СК России по Москве.

Напомним, мальчик упал на рельсы на станции столичного метро «Бабушкинская» из-за того, что засмотрелся в телефон. Сотрудники полиции оперативно среагировали на новость о падении ребенка и в течение нескольких секунд прибыли на место происшествия.

Вместе с машинистом поезда сотрудник отдельного батальона 7-го отдела полиции управления внутренних дел на Московском метрополитене, старшина полиции Олег Макаров, спрыгнул на путь и достал мальчика, находившегося между платформой и вагоном состава.

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