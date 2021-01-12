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Прокуратура проверит сообщения о применении насилия к несовершеннолетней москвичке
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Прокуратура проверит сообщения о применении насилия к несовершеннолетней москвичке

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, Сиреневый бульвар Карта всех событий

Столичная прокуратура организовала проверку сообщений о причинении несовершеннолетней девочке телесных повреждений.

Как уточняет пресс-служба ведомства, по предварительной информации, 11 января мужчина 1969 года рождения в квартире на Сиреневом бульваре применил насилие к своей 14-летней дочери в присутствии другой малолетней дочери.

Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.

Бутырская межрайонная прокуратура в рамках проверки установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.

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