Прокуратура проверит сообщения о применении насилия к несовершеннолетней москвичке
Столичная прокуратура организовала проверку сообщений о причинении несовершеннолетней девочке телесных повреждений.
Как уточняет пресс-служба ведомства, по предварительной информации, 11 января мужчина 1969 года рождения в квартире на Сиреневом бульваре применил насилие к своей 14-летней дочери в присутствии другой малолетней дочери.
Пострадавшую доставили в медицинское учреждение.
Бутырская межрайонная прокуратура в рамках проверки установит обстоятельства и причины случившегося, даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.
По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщается на официальном сайте прокуратуры Москвы.
Читайте также: Прокуратура Москвы проверит инцидент с катанием подростков на привязанных к авто тюбингах