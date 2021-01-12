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Маршруты двух электричек Курского и Рижского направлений продлят с 12 января
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Маршруты двух электричек Курского и Рижского направлений продлят с 12 января

Татьяна Плотникова

Транспорт

АО «Центральная ППК» информирует пассажиров о предстоящей корректировке маршрутов двух электропоездов Курского и Рижского направлений Московской железной дороги.

Как уточняет перевозчик, с 12 января электричка маршрута № 6450/6449Р с отправлением в 20:32 с Курского вокзала будет следовать до станции Волоколамск, а поезд № 6326/6325Р с отправлением в 07:10 от станции Румянцево станет ходить до станции Чехов.

Кроме того, электричке № 6193 сообщением Царицыно – Серпухов в 07:06 назначена остановка на станции Львовская в 07:50.

По рабочим дням назначен поезд №6272 Новоиерусалимская – Стрешнево отправлением в 18:12. Электричка №6232 Новоирусалимская – Стрешнево отправлением в 18:24 будет ходить по выходным дням.

Ознакомиться с актуальным расписанием и маршрутами электропоездов можно на официальном сайте ЦППК.

Ранее стало известно, что график ряда поездов, проходящих через Курский вокзал в Москве, изменится с 15 марта.

Читайте также: Билеты на электрички ЦППК можно купить в мобильном приложении РЖД

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