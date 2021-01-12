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«Добро пожаловать в Brexit»: у британцев изъяли бутерброды на въезде в Нидерланды
Фото: «Вечерняя Москва»

«Добро пожаловать в Brexit»: у британцев изъяли бутерброды на въезде в Нидерланды

Ростислав Зубков

В мире

Таможенники в Нидерландах конфисковали у прибывших из Британии водителей бутерброды с ветчиной. Изъятие продукции показали по местному телевидению, некоторые кадры привела и британская газета Guardian.

По имеющимся данным, сотрудники таможенной службы Нидерландов объяснили конфискацию бутербродов новыми правилами ввоза британских товаров в Евросоюз. Согласно изменениям, теперь жителям Великобритании нельзя ввозить в страны ЕС такие продукты, как «мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное».

Один из водителей, у которого при себе были бутерброды с ветчиной, поинтересовался, можно ли оставить хотя бы хлеб. Однако и его таможенники поспешили забрать, вызвав неподдельное удивление у британца.

— Нет, все будет конфисковано. Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль, — приводит издание слова таможенника.

Напомним, Великобритания и Европейский союз завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года. При этом в силу вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами, заключенное 24 декабря.

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ЕвросоюзбутербродНидерланды
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