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СМИ: Дочь Трампа решила пойти на инаугурацию Байдена и поругалась с отцом
Фото: youtube.com

СМИ: Дочь Трампа решила пойти на инаугурацию Байдена и поругалась с отцом

Ростислав Зубков

В мире

Иванка Трамп, дочь действующего президента США Дональда Трампа, поссорилась с отцом из-за политики. О разладе в семейных отношениях рассказал источник Daily Mail в Белом доме.

По предварительным данным, девушка приняла решение пойти на инаугурацию оппонента своего отца — демократа Джо Байдена. Иванка посчитала, что отказ от посещения церемонии может ударить по ее репутации и будущей политической карьере.

Сам Трамп, как ранее стало известно, на инаугурацию решил не идти, в связи с чем решение дочери он воспринял в штыки. Утверждается, что американский лидер назвал этот шаг оскорбительным и предупредил дочь, что он будет стоить ей тысяч сторонников.

При этом другой источник издания в Белом доме опровергает намерение Иванки попасть на инаугурацию Байдена.

Напомним, инаугурация Байдена, избранного президента США, запланирована на 20 января. Она пройдет в Вашингтоне, хотя местные власти призывают сограждан не приезжать в столицу, опасаясь протестов.

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