Врач-онколог рассказал, с какого возраста нужно проводить регулярные обследования

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Для того чтобы не допустить развития онкологических заболеваний, необходимо своевременно проходить правильную диагностику. Об этом рассказал врач-онколог Михаил Мяснянкин.

По его словам, исключение из жизни человека курения, вредной пищи и других факторов риска не гарантирует защиты от онкологического заболевания.

— Всем женщинам с 39 лет нужно исключать рак шейки матки и рак молочной железы посредством онкоцитологии у гинеколога и выполнения УЗИ, маммографии. Мужчинам с 45 лет необходима консультация и обследование у уролога для исключения рака предстательной железы, — рассказал о правилах обследования Мяснянкин.

Врач уточнил, что для обоих полов немаловажным является анализ кала на скрытую кровь. Если у человека есть родственники со злокачественными новообразованиями кишечника или желудка, ему стоит провести фиброгастродуоденоскопию и колоноскопию для того, чтобы исключить наличие полипов, приводит издание 5-tv.ru советы врача.

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